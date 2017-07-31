إعلام الحديدة :إستهداف العدوان للطواقم الإعلامية هدفه التعتيم على جرائمه [31/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :



أكد مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة أن إستهداف طيران العدوان للإعلاميين وآخرها طاقم قناة المسيرة أثناء تغطية معاناة المواطنين بمدينة بيحان بشبوة ومنع وسائل الإعلام الدولية من دخول اليمن، يعكس حالة الإفلاس لقوى العدوان في التعتيم على جرائمها باليمن.



واستنكر مكتب الإعلام في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ما يتعرض له الصحفيين والإعلاميين من إستهداف من قبل العدوان السعودي الأمريكي بهدف حجب الحقائق والتعتيم على جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني.



ودعا البيان نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات المحلية و الدولية وأحرار وشرفاء العالم إلى إدانة مثل هذه الأعمال بحق الإعلاميين والذي يتنافى مع الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.



سبأ