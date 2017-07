Meurtre quatre mercenaires et destruction leur mécanisme à Shabwa [31/يوليو/2017]





SHABWA, 31 Juillet.(SABA)- Quatre mercenaires de l'agression saoudo-américaine ont trouvé la mort et un mécanisme militaire a été détruit au district d'Ossailan dans la province de Shabwa, une source militaire a déclaré a SABA.



D'après le même fonctionnaire militaire, l'unité de l'armée et des forces populaires avaient attaqué des sites des mercenaires dans le désert d'Ossailan, confirmant le meurtre de quatre mercenaires et la destruction leurs véhicules militaires en plus de saisir des armes.







