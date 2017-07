Al-Sammad rencontre le ministre des affaires étrangères [31/يوليو/2017]



SANA'A, 31 Juillet.(SABA)- Le président du conseil politique suprême Saleh Al-Sammad a rencontré aujourd'hui dans le palais républicain à Sana'a le ministre des affaires étrangères Hisham Sharah.



Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des résultats fructueux de la communication du ministère des affaires étrangères avec les pays frères et amis et en plus de l'évolution de la situation régionale et internationale et la position en ce qui concerne l'agression américaine saoudienne sur le Yémen et le blocus injuste et ses répercussions.



Al-Sammad a souligné lors de la réunion, l'importance du développement du des mécanismes de communication du ministère des affaires étrangères avec le monde pour briser l'embargo politique et diplomatique contre le Yémen.



