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مناقشة خطة برنامج الغذاء العالمي بمحافظة صنعاء
[31/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة، خطة برنامج الغذاء العالمي بشان المعونات المقدمة للمديريات.

وأكد الإجتماع الذي ضم ممثلو عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الإغاثة الإسلامية ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عبدالوهاب شرف الدين ومدير التغذية المدرسية بوزارة التربية حمود الأخرم، ضرورة مراعاة الخطة رفع مستوى الدعم المقدم للمحافظة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما أكد أهمية قيام برنامج الغذاء العالمي تنفيذ مسح ميداني لتحديد إحتياجات كل مديرية بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات.

وثمن المحافظ قطينة دعم برنامج الغذاء العالمي وشركائه للمحافظة والمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين.. معبرا عن تطلعه في مزيد من الدعم وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الإستعداد تسهيل مهام المنظمات لتقديم المساعدات للمواطنين .. مشددا على ضرورة التنسيق مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية لإيصال المساعدات للمستحقين.

وأشار محافظ صنعاء إلى ضرورة التنسيق مع مكتب التخطيط أثناء إعداد أي خطة أو إستراتيجية.

حضر الإجتماع مدير مكتب التخطيط بالمحافظة راجح الخرام ومدير العلاقات طه هاجر ومنسق المنظمات عصام قطينة.

سبأ
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