إرشيفية قصف مدفعي وصاروخي على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم بتعز [31/يوليو/2017] تعز - سبأ :



استهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وآلياتهم في ذوباب وحيفان والمخا بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمع للمرتزقة وآلياتهم في الحريقية بذوباب، وتجمع لمرتزقة الغزاة شمال شرق المخا.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة في حيفان محققة إصابات مباشرة.. لافتا إلى أن اثنين من المرتزقة لقوا مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية غرب جبل الهان.



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مصنع اسمنت البرح، وغارة على منطقة الكمب بمقبنة.



سبأ