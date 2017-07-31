صحيفة "اليمن اليوم" تدين استهداف العدوان طاقم قناة المسيرة [31/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



أدانت صحيفة "اليمن اليوم" استهداف طيران العدوان السعودي طاقم قناة المسيرة أثناء تغطيته لمعاناة المواطنين في مدينة بيحان بمديرية عسيلان محافظة شبوة .



وأوضحت الصحيفة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن استهداف طاقم المسيرة يأتي ضمن جرائم العدوان التي ارتكبها ويرتكبها للعام الثالث على التوالي بحق الإنسانية من خلال قصف المنازل، ومحاولاته المستمرة في إسكات الإعلام الحر من خلال القصف المباشر ومنع الطواقم الإعلامية الخارجية من الدخول إلى اليمن للتعتيم على جرائمه.



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