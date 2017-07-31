دورة للمتطوعين في مجال التثقيف الصحي بمديرية حبيش بإب [31/يوليو/2017] إب - سبأ :



بدأت بمديرية حبيش بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية للمتطوعين في مجال التثقيف الصحي لمكافحة الكوليرا، تنظمها مؤسسة خديجة للتنمية بدعم من اليونيسيف.



تهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام بالتعاون مع مكتب الصحة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومكتبي التخطيط والشئون الإجتماعية، إكساب 60 متطوعا ومتطوعة معارف حول مخاطر الكوليرا وكيفية الوقاية منه.



وثمن مدير عام مديرية حبيش محمد الشبيبي الجهود التي تبذل للتوعية بوباء الكوليرا .. مشيدا بدعم منظمة اليونيسيف لتنفيذ النشاط التوعوي بمديرية حبيش.



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