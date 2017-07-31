مناقشة أنشطة البرنامج الإنمائي في نزع الألغام ومخلفات العدوان بالجوف [31/يوليو/2017] الجوف - سبأ :



ناقش محافظ الجوف سام علي الملاحي اليوم مع كبير المستشارين الفنيين لمشروع نزع الألغام بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة السيد ستيفن براينت، أنشطة وبرامج المشروع في التوعية من مخاطر الألغام.



وتطرق الإجتماع بحضور وكيل محافظة الجوف منصور سالم بن عبدان إلى لإمكانية إقامة دورات تدريبية للمجتمع المحلي للتوعية من مخاطر بقايا القذائف والصواريخ والقنابل التي يلقيها طيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق المحافظة.



وسلمت قيادة المحافظة مصفوفة الإحتياجات الطارئة إلى البرنامج الإنمائي لتقديم ما يمكن من مشاريع وأنشطة وبرامج في مجال الغذاء والصحة والإيواء وغيرها من المجالات.



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