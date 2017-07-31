فريق الحمراء يتأهل لربع نهائي بطولة الشهداء لفرق النخبة بذمار [31/يوليو/2017] ذمار - سبأ :



احتفظ فريق الحمراء بإحدى بطاقتي التأهل للدور ربع نهائي البطولة الكروية لفرق النخبة بذمار بفوزه على فريق المري "مياه دنيا النقية" بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب الاحمر بنادي نجم سبأ ذمار في إفتتاح لقاءات الجولة الثانية لفرق المجموعة الرابعة.



بهذا الفوز أودع فريق الحمراء أول ثلاث نقاط له في رصيد فرق المجموعة الرابعة، فيما قطع تأشيرة المغادرة لفريق المري من البطولة من دورها الأول بعد تلقيه الخسارة الثانية تواليا.



وتتواصل البطولة غدا بإقامة اللقاء الختامي للجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى، والذي سيجمع فريقي عرفان من الأمانة بدون نقاط مع الفاروق من إب نقطة واحدة.



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