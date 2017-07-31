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إجتماع للجنة تقييم أبحاث التخرج المرشحة لجائزة رئاسة جامعة إب
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إجتماع للجنة تقييم أبحاث التخرج المرشحة لجائزة رئاسة جامعة إب
[31/يوليو/2017] إب - سبأ:



عقد بمحافظة إب اليوم إجتماع لجنة تقييم أبحاث التخرج المرشحة لجائزة رئاسة جامعة إب للعام الجامعي ٢٠١٥ - ٢٠١٦م.

وفي الاجتماع أشار رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب إلى أهمية الجائزة في تحفيز الطلاب على التنافس في المجال البحثي ومشاريع التخرج في مختلف التخصصات .. مثمنا جهود الإدارة العامة للأنشطة والخدمات الطلابية واللجان الفرعية في الكليات.

فيما أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي أن الجائزة ستمثل حافزاً للشباب والمبدعين في البحث العلمي.

بدوره أوضح مدير عام الأنشطة والخدمات الطلابية بالجامعة منسق ومقرر اللجنة ياسر صالح أن الأبحاث المرشحة من الكليات بلغت قرابة مائة بحث ومشروع تخرج من 31 قسم سيتم عرض النتائج على مجلس أمناء الجائزة الأسبوع القادم.

حضر الإجتماع عميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور نعمان فيروز ونائب عميد كلية العلوم الدكتور يحيى الأوذن ونائب عميد كلية الهندسة الدكتور حفظ الله سكران ونائب عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور محمد السمحي .

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