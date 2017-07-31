محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلم ألف فلتر غسيل قدمتها منظمة دولية







تسلم مركز الغسيل الكلوي بالهيئة العامة لمستشفى الثورة العام بإب ألف فلتر غسيل قدمته منظمة ماري استوبس العالمية .



جاء ذلك أثناء زيارة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بإب كمال الحارثي ومنسق منظمة ماري استوبس العالمية العاملة بالمحافظة الدكتور غمدان البزاز لمركز الغسيل الكلوي .



وأوضح مدير مكتب التخطيط أن تسليم هذه المساعدة من منظمة ماري استوبس تعد الدفعة الأولى لتغطية العجز بمركز الغسيل جراء إستمرار العدوان والحصار .



وثمن دور منظمة ماري استوبس في تقديم هذه المساعدة لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي وتوفير إحتياجات المركز الذي يستوعب عدد كبير من المرضى.



حضر التسليم نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة بكيل الجحافي والمعنيين بمركز الغسيل الكلوي .

سبأ [31/يوليو/2017] إب - سبأ:سبأ