ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 31 - يوليو - 2017 الساعة 08:16:06م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي الدكتور أبو بكر السقاف.
واشنطن تأسف لقرار موسكو بخفض الدبلوماسيين الامريكيين
اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن الاسف لقرار موسكو خفض عدد الدبلوماسيين الامريكيين العاملين في روسيا .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
دورة للمتطوعين في مجال التثقيف الصحي بمديرية حبيش بإب
مناقشة أنشطة البرنامج الإنمائي في نزع الألغام ومخلفات العدوان بالجوف
فريق الحمراء يتأهل لربع نهائي بطولة الشهداء لفرق النخبة بذمار
إجتماع للجنة تقييم أبحاث التخرج المرشحة لجائزة رئاسة جامعة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الداخلية الإيطالية: 94 ألفا و444 مهاجرا غير شرعي وصلوا البلاد منذ بداية العام الحالي
[31/يوليو/2017]
روما ـ سبأ:
 اعلنت وزارة الداخلية الإيطالية إن “عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد ارتفع إلى مستويات قياسية، ليبلغ تحديدا 94 ألفا و444 شخصا منذ بداية 2017”.

جاء هذا الإعلان في تقرير إحصائي نشرته الوزارة، ..موضحة أن هذه الإحصائيات تعني ارتفاعا قدره 5.71% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، حيث وصل فيها 89 ألفا و341 شخصا.

وأفاد التقرير بأن جنسيات القادمين كانت في معظمها من دول أفريقيا وهي /نيجيريا/ و/بنغلاديش/ و/غينيا/ و/ساحل العاج/ و/غامبيا/ و/السنغال/ و/المغرب/ و/مالي/ و/إريتريا/ و/السودان/.

ونوه التقرير بتعامل وزارة الداخلية الإيطالية مع احتياجات المهاجرين من طالبي اللجوء، حيث تستضيف 2600 بلدية إيطالية من أصل 8000 في الوقت الراهن ما يقرب من 200 ألف طالب لجوء.

يذكر أن الحكومة الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق تخصيص 13 مليون يورو على 3 سنوات اعتبارا من هذا العام، لبناء إدارة مراكز استقبال جديدة للمهاجرين غير الشرعيين.. مؤكدة حاجتها لتضامن أكبر من باقي دول الاتحاد الأوروبي في قضية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

يشار إلى أن المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين /كارلوتا سامي/ قالت في وقت سابق إنه “بحلول نهاية 2017، فإننا نتوقع أن يصل إجمالي المهاجرين غير الشرعيين إلى حوالي 200 ألف شخص”.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الجيش الأوغندي يعلن مقتل 12 جندياً من جنوده في الصومال
الاتحاد الأوروبي يندّد بالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين في فنزويلا
السلطات الروسية توقف أربعة أشخاص في سان بطرسبورغ للاشتباه بتهريبهم أسلحة
القوات العراقية تلقي القبض على 200 مسلحا من داعش في كركوك
الرئيس السوري : أحد أهم أسباب ما تتعرض له الدول العربية أنها تعيش صراع هوية وانتماء
تعرض السفارة العراقية في كابول لهجوم والسلطات الافغانية تؤكد مقتل المهاجمين
استراليا تعلن ان الإجراءات الأمنية المشددة في مطاراتها مستمرة
روسيا : نحتفظ بحق الرد على العقوبات الأمريكية
آبي وترامب يتفقان على اتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع كوريا الشمالية
اكتشاف أقدم كائن حي على كوكب الأرض عاش قبل 3.7 مليار عام
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية صرواح
[31/يوليو/2017]
إعلام حجة يؤكد أن استهداف الطواقم الإعلامية يهدف إلى التعتيم على جرائم العدوان
[31/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[31/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على صعدة
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[30/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by