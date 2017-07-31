الداخلية الإيطالية: 94 ألفا و444 مهاجرا غير شرعي وصلوا البلاد منذ بداية العام الحالي روما ـ سبأ:

اعلنت وزارة الداخلية الإيطالية إن “عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد ارتفع إلى مستويات قياسية، ليبلغ تحديدا 94 ألفا و444 شخصا منذ بداية 2017”.



جاء هذا الإعلان في تقرير إحصائي نشرته الوزارة، ..موضحة أن هذه الإحصائيات تعني ارتفاعا قدره 5.71% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، حيث وصل فيها 89 ألفا و341 شخصا.



وأفاد التقرير بأن جنسيات القادمين كانت في معظمها من دول أفريقيا وهي /نيجيريا/ و/بنغلاديش/ و/غينيا/ و/ساحل العاج/ و/غامبيا/ و/السنغال/ و/المغرب/ و/مالي/ و/إريتريا/ و/السودان/.



ونوه التقرير بتعامل وزارة الداخلية الإيطالية مع احتياجات المهاجرين من طالبي اللجوء، حيث تستضيف 2600 بلدية إيطالية من أصل 8000 في الوقت الراهن ما يقرب من 200 ألف طالب لجوء.



يذكر أن الحكومة الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق تخصيص 13 مليون يورو على 3 سنوات اعتبارا من هذا العام، لبناء إدارة مراكز استقبال جديدة للمهاجرين غير الشرعيين.. مؤكدة حاجتها لتضامن أكبر من باقي دول الاتحاد الأوروبي في قضية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.



يشار إلى أن المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين /كارلوتا سامي/ قالت في وقت سابق إنه “بحلول نهاية 2017، فإننا نتوقع أن يصل إجمالي المهاجرين غير الشرعيين إلى حوالي 200 ألف شخص”.

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ