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آخر تحديث: الإثنين، 31 - يوليو - 2017 الساعة 06:34:49م
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  اقتصاد
تراجع معدلات البطالة في ايطاليا
[31/يوليو/2017] روما – سبأ:
تراجعت معدلات البطالة في ايطاليا في يونيو الماضي بافضل من التوقعات الى مستواها الأدنى قبل شهرين مع زيادة عدد النساء العاملات الى أعلى مستوياته منذ 40 سنة.

 وذكر المعهد القومي للاحصاء (ايستات) في نشرة دورية أن المعدل العام للبطالة هبط في شهر يونيو 2017 بمقدار 2ر0 في المائة ليصل الى 1ر11 في المائة وهو المعدل الادنى منذ خمس سنوات.

 واشار (ايستات) الى زيادة قياسية في نسبة النساء العاملات في الشريحة العمرية من 15 الى 64 سنة بنسبة 8ر48 في المائة من اجمالي النساء وهي أعلى نسبة منذ عام 1977.

 كما اشار الى تسجيل تراجع معدل البطالة الشبابية في الشريحة العمرية الى ما دون 25 سنة بشكل محدود الى 4ر35 في المئة بما يقل بمقدار 1ر1 نقطة مئوية عن مايو السابق.
سبأ
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