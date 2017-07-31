ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 31 - يوليو - 2017 الساعة 06:34:49م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي الدكتور أبو بكر السقاف.
واشنطن تأسف لقرار موسكو بخفض الدبلوماسيين الامريكيين
اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن الاسف لقرار موسكو خفض عدد الدبلوماسيين الامريكيين العاملين في روسيا .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
تراجع معدلات البطالة في ايطاليا
الجيش الأوغندي يعلن مقتل 12 جندياً من جنوده في الصومال
تدشين مخيم جراحي مجاني لعمليات الفتاق في مدينة معبر بذمار
اللجنة العسكرية والأمنية العليا تناقش التطورات في مختلف الجبهات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الجيش الأوغندي يعلن مقتل 12 جندياً من جنوده في الصومال
[31/يوليو/2017] كمبالا – سبأ:
أعلن الجيش الأوغندي اليوم الاثنين عن مقتل 12 جندياً من جنوده  التابعين لقوات حفظ السلام في الصومال وأصابة سبعة آخرين في كمين نصبته إن حركة الشباب الصومالية المسلحة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وذكر المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي الأوغندية البريجادير ريتشارد كارمير إن الحادث جاء اثر نصب المسلحين كميناً لجنود الجيش الوطني الصومالي والقوات الأوغندية امس الأحد في جوريوين على الطريق بين يولو-مالر وبيلادامين في منطقة شابيل السفلى على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو.

واضاف المتحدث في بيان للجيش الاوغندي "لقد نقل القتلى والجرحى لمستشفى إلى مستشفى ليفل تو بمقديشيو لتلقي العلاج".

واشار الى ان الجيش يجري اتصالات مع اقارب الجنود او المصابين لابلاغهم بالتطورات وان التحضيرات جارية لاعادة القتلى لدفنهم بمسقط رأسهم.

وتشارك اوغندا بـ 6500 جندي في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي المنتشرة فى الصومال البالغ قوامها 22 ألف جندي .
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاتحاد الأوروبي يندّد بالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين في فنزويلا
السلطات الروسية توقف أربعة أشخاص في سان بطرسبورغ للاشتباه بتهريبهم أسلحة
القوات العراقية تلقي القبض على 200 مسلحا من داعش في كركوك
الرئيس السوري : أحد أهم أسباب ما تتعرض له الدول العربية أنها تعيش صراع هوية وانتماء
تعرض السفارة العراقية في كابول لهجوم والسلطات الافغانية تؤكد مقتل المهاجمين
استراليا تعلن ان الإجراءات الأمنية المشددة في مطاراتها مستمرة
روسيا : نحتفظ بحق الرد على العقوبات الأمريكية
آبي وترامب يتفقان على اتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع كوريا الشمالية
اكتشاف أقدم كائن حي على كوكب الأرض عاش قبل 3.7 مليار عام
قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من القدس
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية صرواح
[31/يوليو/2017]
إعلام حجة يؤكد أن استهداف الطواقم الإعلامية يهدف إلى التعتيم على جرائم العدوان
[31/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[31/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على صعدة
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[30/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by