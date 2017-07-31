الجيش الأوغندي يعلن مقتل 12 جندياً من جنوده في الصومال [31/يوليو/2017] كمبالا – سبأ:

أعلن الجيش الأوغندي اليوم الاثنين عن مقتل 12 جندياً من جنوده التابعين لقوات حفظ السلام في الصومال وأصابة سبعة آخرين في كمين نصبته إن حركة الشباب الصومالية المسلحة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.



وذكر المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي الأوغندية البريجادير ريتشارد كارمير إن الحادث جاء اثر نصب المسلحين كميناً لجنود الجيش الوطني الصومالي والقوات الأوغندية امس الأحد في جوريوين على الطريق بين يولو-مالر وبيلادامين في منطقة شابيل السفلى على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو.



واضاف المتحدث في بيان للجيش الاوغندي "لقد نقل القتلى والجرحى لمستشفى إلى مستشفى ليفل تو بمقديشيو لتلقي العلاج".



واشار الى ان الجيش يجري اتصالات مع اقارب الجنود او المصابين لابلاغهم بالتطورات وان التحضيرات جارية لاعادة القتلى لدفنهم بمسقط رأسهم.



وتشارك اوغندا بـ 6500 جندي في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي المنتشرة فى الصومال البالغ قوامها 22 ألف جندي .

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