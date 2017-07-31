تدشين مخيم جراحي مجاني لعمليات الفتاق في مدينة معبر بذمار [31/يوليو/2017] ذمار - سبأ:

دشن في مديرية جهران بمحافظة ذمار اليوم، المخيم الطبي المجاني لجراحة الفتاق وعلاج أمراض الضغط والسكري يقيمه المستوصف الاستشاري الحديث بمدينة معبر.



وثمن مدير عام مديرية جهران إسماعيل عبدالمغني جهود المستوصف الاستشاري في تقديم خدماته الطبية والصحية للفئات الفقيرة بصورة مجانية وتبنيه لهذا المخيم الذي يستمر يومين.. لافتا إلى أهمية هذه المبادرة في ظل الأوضاع المعشية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



فيما أشادت نائب مدير الصحة بالمحافظة خيرية احمد، بالمخيم الطبي باعتباره أول مخيم تجرى فيه عمليات جراحية بصورة مجانية يتبناها القطاع الخاص في المحافظة.



داعية المراكز الطبية الخاصة إلى تبني مثل هذا المخيمات الطبية المجانية في ظل تفشي كثير من الأمراض والأوبئة.



من جانبه أوضح مدير المستوصف الاستشاري الدكتور نبيل هامر، أن المخيم يهدف إلى المساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم .



وبين أن خدمات المخيم تشمل جراء المعاينة والفحوصات وإجراء العمليات الجراحية للفتاق ومرضى السكري والضغط وصرف العلاجات لهم مجانا.



بدوره أشار استشاري الجراحة العامة في المستوصف الدكتور احمد السليماني إلى أن المخيم سيجري 40 عملية جراحة فتاق خلال المرحلة الأولى من المخيم يستفيد منها المرضى الأشد فقرا.



حضر التدشين مدير أمن مديرية جهران العقيد صالح العفيري وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي والسلطة المحلية في المديرية ونائب مدير المستوصف الدكتور يحيى شقدم.

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