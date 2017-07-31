محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة العسكرية والأمنية العليا تناقش التطورات في مختلف الجبهات صنعاء - سبأ:

عقدت اللجنة العسكرية والأمنية العليا اجتماعا لها اليوم، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال بن علي الرويشان رئيس اللجنة.



تناول الاجتماع التطورات الأمنية والعسكرية في جبهات العزة والصمود التي شهدت نجاحات في دحر العدو ومرتزقته في مختلف الجبهات.



ووجهت اللجنة الشكر والتقدير لجميع منتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل، وكذا القوة الصاروخية على النجاحات التي حققتها المنظومة الصاروخية اليمنية والتطورات النوعية التي فاجأت العدو وأثبتت القدرة على الوصول إلى عمقه الاستراتيجي.



وشددت اللجنة على إيلاء القوة الصاروخية الرعاية والاهتمام بما يضمن تحقيق المزيد من النجاحات بما يعزز أمن واستقرار اليمن.



وأشادت اللجنة بأبطال القوات البحرية والدفاع الساحلي الذين يسطرون أروع الملاحم في الذود عن سواحل ومياه اليمن من الغزاة وأذيالهم.



كما وجهت اللجنة العسكرية والأمنية العليا، بسرعة استكمال صرف مرتبات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وإعمالا لمقررات مجلس الدفاع الوطني وما تم إقراره في اجتماعات مجلس الوزراء باعتباره أحد أولويات حكومة الإنقاذ الوطني.



وناقشت اللجنة الأوضاع في محافظة الحديدة واطلعت على الإشكاليات التي تواجه مطار الحديدة الدولي ومنها عمليات السطو والتعدي على أراضي المطار، حيث أقرت عدد من الإجراءات اللازمة لوقف هذه التعديات وضبط المخالفين وفقا للقانون.



واطلعت اللجنة على القضايا المتعلقة بالرعايا العرب والأجانب العاملين في المنظمات العربية والأجنبية والقطاعين العام والخاص، ووجهت بتذليل الصعوبات التي تواجههم بما يكفل تسهيل إقامتهم مع أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بمعاملة المواطنين اليمنيين في تلك البلدان.



كما ناقشت اللجنة عددا من القضايا الأمنية والعسكرية واتخذت القرارات المناسبة حيالها.

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ