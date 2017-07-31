عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوروبي يندّد بالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين في فنزويلا بروكسل ـ سبأ:







ندّد الاتحاد الأوروبي اليوم بما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن في فنزويلا واستبعد الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أجريت أمس الأحد وشابتها اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى.



واعتبر أمس الأحد أكثر الأيام دموية منذ بدء احتجاجات في مطلع أبريل، حيث قاطع الناخبون على نطاق واسع التصويت لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية دعا إليها الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الذي لا يتمتع بشعبية.



وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني: "لن نعترف بهذه الانتخابات ، من الواضح تماما أن النظام الحالي يتشبث بالسلطة".



وقالت المفوضية الأوروبية: إن لديها "شكوكا عميقة" بشأن الاعتراف بالنتيجة.



وأضافت في بيان: "يندّد الاتحاد الأوروبي بالاستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة من جانب قوات الأمن".

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ