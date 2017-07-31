عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الروسية توقف أربعة أشخاص في سان بطرسبورغ للاشتباه بتهريبهم أسلحة





أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين عن توقيف اربعة أشخاص للاشتباه بتهريبهم الأسلحة خلال عملية أمنية في ضواحي مدينة سان بطرسبورغ شمال غرب البلاد.



وقال الحرس الوطني الروسي في بيان نقلته وكالة (نوفوستي) الروسية للانباء أن الأجهزة الأمنية داهمت إحدى ضواحي سان بطرسبورغ ما أسفر عن توقيف اربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27، و56 عاماً.



وأكد البيان ضبط 16 قطعة من الأسلحة النارية إضافة إلى قطع غيار وذخيرة أثناء أعمال تفتيش في أماكن إقامة الموقوفين.



كما أشار الى أن التحقيق جار وأن السلطات المختصة فتحت قضية جنائية بحق المشتبه بهم.

سبأ [31/يوليو/2017] موسكو – سبأ :سبأ