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وزير التعليم العالي يدشن الكنترول الإلكتروني بجامعة 21 سبتمبر بصنعاء
[31/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم الكنترول الإلكتروني بجامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء.

واطلع الوزير حازب خلال التدشين على التجهيزات لإستقبال الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالجامعة خلال العام المقبل، حيث استمع من رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبد المغني إلى شرح حول آلية التصحيح الإلكتروني الذي يتيح تكافؤ الفرص في عملية القبول.

وأشاد وزير التعليم العالي بمستوى تطور جامعة 21 سبتمبر رغم الصعوبات التي فرضها إستمرار العدوان .. مؤكدا الإستعداد دعم الجامعة وفق الإمكانات المتاحة.

إلى ذلك نظمت جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية اليوم ورشة عمل حول فن إدارة الاختبارات والتصحيح الإلكتروني.

تهدف الورشة تعريف أعضاء اللجان المشاركة بالطرق الحديثة في إدارة العملية الإمتحانية ورفع قدراتهم في اللجان الرقابية على تنظيم الإمتحانات بالقاعات وإطلاعهم على التقنية الحديثة في التصحيح الإلكتروني.

وأكد وزير التعليم العالي الحرص على تعزيز مهام الجامعة في تأدية رسالتها العلمية .

فيما اكد رئيس الجامعة الدكتور ياسر عبدالمغني الإستعداد تزويد الجامعات الحكومية بالنظام الإلكتروني مجانا .. مشيدا بدعم قيادتي وزارة التعليم العالي ومحافظة صنعاء للجامعة.

من جانبه استعرض نائب رئيس الجامعة الدكتور جمال الكميم مميزات التصحيح الإلكتروني .. مبينا أن عدد الطلاب المتقدمين للدراسة 11 ألف و 372 طالبا وطالبة في مختلف التخصصات.

حضر الورشة وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع التخطيط الدكتور عبدالعزيز الشعيبي وعضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق وعمداء الكليات .

سبأ
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