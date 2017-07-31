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آخر تحديث: الإثنين، 31 - يوليو - 2017 الساعة 06:34:49م
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دورة تدريبية للتخطيط لحملة التوعية بمخاطر الكوليرا بتعز
[31/يوليو/2017] تعز - سبأ:


بدأت بمحافظة تعز اليوم دورة تدريبية للتخطيط لحملة التوعية الوطنية بمخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منها، ضمن مشروع الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا بدعم منظمة اليونيسيف بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

تهدف الدورة في يومين إكساب مدراء فروع مكاتب الصحة بمديريات المحافظة ومشرفي التحصين والتثقيف الصحي بمديريات المحافظة، معارف حول طرق إعداد خطط للحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا.

وفي الإختتام أوضح مدير مكتب الصحة الدكتور حسن العزي أن الدورة تأتي ضمن مشروع الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا، وتدريب مدراء الفروع ومشرفي التحصين والتثقيف على إعداد خطط الحملة ومن ثم النزول للمديريات لتدريب العاملين على توعية وتثقيف المجتمع بوباء الكوليرا وطرق الوقاية منه.

وأشار إلى الحملة التي ستنفذ الحملة من منزل إلى منزل لمدة ستة أيام ستبدأ في الخامس من أغسطس المقبل .. مؤكدا أهمية التوعية المجتمعية بمكافحة الكوليرا ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطره وطرق الوقاية منه والقضاء على مسببات ظهوره .

وثمن الدكتور العزي دعم منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وكذا قيادة السلطة المحليه بمحافظة تعز

سبأ
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