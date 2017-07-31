عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوات العراقية تلقي القبض على 200 مسلحا من داعش في كركوك بغداد ـ سبأ:







أعلنت قوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، وسط شمال البلاد، عن اعتقالها لنحو 200 مسلحا من تنظيم "داعش".



وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، أن قواتها اعتقلت 200 مسلحا من التنظيم، وقتلت عشرات آخرين في عمليات شنتها في مختلف مناطق المحافظة.. مضيفة أن مسلحي "داعش" واصلوا تقهقرهم نحو الحدود العراقية السورية.



وفي جانب آخر، ذكر مسؤول أمني في قضاء الحويجة /جنوب غربي كركوك/ أن قياديا في التنظيم قتل مع مرافقه، وأصيب آخرون في غارة جوية شنتها طائرات التحالف الدولي على أحد مواقع التنظيم في المنطقة.



كما دمرت قوة أمنية عراقية مشتركة، اليوم، مضافة ونفقا كان يستخدمه مسلحو التنظيم للتنقل بين مناطق متفرقة في محيط قرية “ربيعة” ضمن حوض حمرين شمال شرقي /بعقوبة/.

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ