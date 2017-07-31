محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة حول التنمية الإدارية والفنية بمديرية الصليف بالحديدة الحديدة - سبأ:

اختتمت بمديرية الصليف بالحديدة دورة تدريبية حول التنمية الإدارية والفنية، والتي نظمها المجلس النرويجي بالتعاون مع مؤسسة شركاء والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمجلس المحلي بالمديرية.



هدفت الدورة في ثلاثة أيام إكساب 25 مشاركا ومشاركة من موظفي مؤسسة شركاء للتنمية الإنسانية وكذا موظفي مشروع الأمن الغذائي والتغذية والرعاية الصحية، مهارات لبناء قدراتهم في المجال الإداري والأمن الغذائي والتغذية.



وفي الإختتام أشار وكيل المحافظة عبد الرحمن الجماعي ومدير المشروع غازي علي جندس ومدير مؤسسة شركاء للتنمية الإنسانية رضوان عبده عثمان ومدير الوحدة التنفيذية جابر الرازحي إلى أهمية الدورة التي تأتي ضمن مشروع الإستجابة الطارئة لإنقاذ المتضررين في اليمن بصورة عامة ومديرية الصليف بوجه خاص.



وشددوا على ضرورة التوعية ومراحل التنفيذ التي سيمر بها المشروع والأنشطة التي سيشملها بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والسلطة المحلية بالمحافظة.

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ