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مناقشة التحديات التي تواجه سير اداء هيئة مستشفى الثورة بالحديدة
[31/يوليو/2017] الحديدة – سبأ:


ناقش اجتماع بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة برئاسة وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتورة نجيبة عبد الله عبد الغني الصعوبات والتحديات التي تواجه سير اداء الهيئة .

واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد احمد سهيل ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله آلية تطوير وتحسين العمل الصحي في اقسام المستشفى ومنها الطوارئ التوليدية ورعاية حديثي الولادة وأنشطة التدريب والعلاجات التي يتم تزويد الهيئة بها من قبل المنظمات الدولية.

وفي الاجتماع أكدت وكيلة وزارة الصحة العمل على توفير الادوات والإمكانيات التي من شانها تحسين وتجويد الخدمات بمركز الطوارئ التوليدية والوليدية من معدات وتدريب وأدوية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المانحة ومنظمة اليونيسيف والمنظمات الدولية الاخرى .

واشادت بالدور الطبي والإنساني الذي تقوم به هيئة مستشفى الثورة العام من خلال اسهامها بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي بالمحافظة وتفاعلها المستمر والدائم مع القضايا الصحية التي تخدم المجتمع.

من جانبه استعرض مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الوضع الصحي بالمحافظة خاصة في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد وما تواجهه المحافظة من شحة الامكانيات يقابلها ارتفاع عدد الحالات المرضية سواء من المحافظة او المحافظات المجاورة.

الى ذلك تطرق رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل الى المجالات التي يجب دعم الهيئة من خلالها ومنها المنح الدراسية وتدريب الممرضات والقابلات بهدف تجويد الخدمة التي تقدمها الهيئة للمرضى.

وأشار الى احتياجات العمل الصحي بالهيئة من ادوية ومستلزمات طبية وعلاجية وتأهيلية والتي تضاعفت بفعل ما يمر به الوطن من ظروف جراء العدوان والحصار .

حضر الاجتماع نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد قطقط ونواب رئيس الهيئة الدكتور عبد الله زحيري والدكتور احمد معجم ومدير التمريض بالهيئة الدكتور عبده عبيد ومدير الترصد الوبائي بالمحافظة الدكتور محمد الفقيه.

سبأ
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