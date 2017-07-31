اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع مؤشر التضخم الأساسي في منطقة اليورو وإنخفاض البطالة إلى 9.1 بالمائة







أظهرت تقديرات أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في أربع سنوات، فيما انخفضت البطالة إلى 9.1 بالمائة في يونيو.



وقال (يوروستات) في بيان منفصل إن البطالة في منطقة العملة التي تضم 19 دولة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ 2009م ما يؤكد تعافي اقتصاد منطقة اليورو.



وقدر المكتب الاوروبي تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عند 1.3 بالمائة على أساس سنوي في يوليو، دون تغير يذكر عن يونيو .



لكن التضخم الأساسي الذي يستثني المكونين الأكثر تقلباً، الأغذية غير المصنعة والطاقة، ارتفع إلى 1.3 بالمائة من 1.2 بالمئة في يونيو ما يخالف تكهنات السوق التي كانت تتوقع هبوطه إلى 1.1 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2013م.



وبين المكتب ان تضخم أسعار الطاقة زاد إلى نحو 2.2 بالمائة في يوليو من 1.9 بالمائة في يونيو مع زيادة أسعار النفط.



وقال إن البطالة في منطقة اليورو تراجعت إلى 9.1 بالمائة في يونيو من 9.2 بالمائة في مايو لتسجل أدنى مستوياتها منذ فبراير 2009م وتفوق توقعات السوق التي كانت لتسجيل 9.2 بالمائة.



وعدل المكتب قراءة التضخم لشهر مايو إلى 9.2 بالمئة من 9.3 بالمائة في التقديرات السابقة.

سبأ [31/يوليو/2017] بروكسل – سبأ :سبأ