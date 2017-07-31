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الرئيس السوري : أحد أهم أسباب ما تتعرض له الدول العربية أنها تعيش صراع هوية وانتماء
[31/يوليو/2017] دمشق – سبأ :


إعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن أحد أهم أسباب ما تتعرض له الدول العربية انها تعيش صراع هوية وانتماء وبرغم ذلك فقد أظهرت الشعوب العربية إمتلاكها مستوى متقدماً من الوعي تجاه ما يحصل في المنطقة .

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن الرئيس الاسد قوله خلال لقاءه اليوم الاثنين وفداً من الاتحاد العام التونسي للشغل "إن أحد أهم أسباب ما تتعرض له دولنا العربية هو اننا نعيش صراع هوية وانتماء وبرغم ذلك فقد اظهرت الشعوب العربية أنها تملك مستوى متقدماً من الوعي تجاه ما يحصل في المنطقة".

واضاف ان "هذا ينبغي أن يشكل دافعاً اضافياً للاتحادات والمنظمات الشعبية من أجل المزيد من التعاون والعمل لتحريك الوضع العربي بما يحقق مصلحة وفائدة هذه الشعوب بالإضافة إلى الحوار مع القواعد الشعبية حول مختلف القضايا بهدف الوصول إلى حالة جامعة من وحدة المفاهيم".

وحول الحرب في بلاده أكد الرئيس السوري "ان إرادة الحياة لدى الشعب السوري وإصرار جميع شرائحه على مواصلة أعمالهم وحياتهم اليومية بالرغم من إجرام التنظيمات الإرهابية وداعميها بالاضافة إلى بطولات الجيش العربي السوري من أهم أسباب تجاوز المرحلة الصعبة من هذه الحرب" .

واوضح الرئيس الاسد "إن البطولة في سورية لم تعد حالة فردية وإنما أصبحت حالة عامة".

وأشار الرئيس السوري الى أن زيارة الوفود الشعبية الى سورية مهمة كونها تحمل الكثير من الرسائل للشعب السوري وللخارج باعتبارها تعبر عن نبض الشارع العربي وتعكس توجهاته.

سبأ
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