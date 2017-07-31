محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم الفني يدشن برامج تدريبية لمركز البورد العربي بإب إب - سبأ:

دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ومعه وكيل محافظة إب لشئون التعليم صادق حمزة البرامج التدريبية لمركز البورد العربي لتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.



وفي التدشين اعتبر الوزير النقيب إفتتاح فرع لمركز البورد العربي بإب إضافة نوعية ونافذة لتدريب وتأهيل الشباب .. مشيداً بالجهود المبذولة لإفتتاح المركز ومستوى التجهيزات للمركز في مختلف الجوانب.



فيما أكد وكيل محافظة إب حمزة ضرورة الإستفادة من البرامج التي يقدمها المركز في تدريب وتأهيل الشباب .



بدوره أشاد رئيس مركز البورد العربي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد الصباحي بجهود قيادة وزارة التعليم الفني وكذا مكتب التعليم الفني بالمحافظة في تذليل الصعوبات لتأهيل وتدريب الشباب بما يمكنهم من تطوير قدراتهم ومواكبة إحتياجات سوق العمل.



وأشار إلى أن المركز ينفذ عدد من البرامج التدريبية والدبلومات في مجالات الحاسوب واللغات والإدارة والتنمية البشرية والتسويق والأنظمة المحاسبية والصحافة والإعلام والسياحة والفندقة إضافة إلى الخدمات الإستشارية.



وبين الدكتور الصباحي أن مركز البورد العربي نفذ عدد من البرامج التدريبية والمؤتمرات الدولية في جوانب التدريب القيادي وتأسيس بيت الخبرة بمركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب إضافة إلى سلسلة من البرامج التي نفذها في عدد من الدول العربية.



من جانبه ثمن مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة محمد الجعشني جهود قيادة المركز وإسهامها في مجال تكنولوجيا المعلومات والتدريب القيادي.



وكان وزير التعليم الفني والتدريب المهني تفقد مرافق المركز .. مشيداً بما يمتلكه من تجهيزات ومعامل حاسوب وأجهزة وطاقم تدريبي وإداري.

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ