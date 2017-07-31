ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 31 - يوليو - 2017 الساعة 05:16:25م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الخارجية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف.
واشنطن تأسف لقرار موسكو بخفض الدبلوماسيين الامريكيين
اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن الاسف لقرار موسكو خفض عدد الدبلوماسيين الامريكيين العاملين في روسيا .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
الرئيس السوري : أحد أهم أسباب ما تتعرض له الدول العربية أنها تعيش صراع هوية وانتماء
وزير التعليم الفني يدشن برامج تدريبية لمركز البورد العربي بإب
رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من ممثلي الأحزاب المناهضة للعدوان ومنظمات المجتمع
تنفيذي عمران يناقش تقرير مكتب الصحة حول مكافحة الكوليرا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير التعليم الفني يدشن برامج تدريبية لمركز البورد العربي بإب
[31/يوليو/2017]
إب - سبأ:
 دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ومعه وكيل محافظة إب لشئون التعليم صادق حمزة البرامج التدريبية لمركز البورد العربي لتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

وفي التدشين اعتبر الوزير النقيب إفتتاح فرع لمركز البورد العربي بإب إضافة نوعية ونافذة لتدريب وتأهيل الشباب .. مشيداً بالجهود المبذولة لإفتتاح المركز ومستوى التجهيزات للمركز في مختلف الجوانب.

فيما أكد وكيل محافظة إب حمزة ضرورة الإستفادة من البرامج التي يقدمها المركز في تدريب وتأهيل الشباب .

بدوره أشاد رئيس مركز البورد العربي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد الصباحي بجهود قيادة وزارة التعليم الفني وكذا مكتب التعليم الفني بالمحافظة في تذليل الصعوبات لتأهيل وتدريب الشباب بما يمكنهم من تطوير قدراتهم ومواكبة إحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن المركز ينفذ عدد من البرامج التدريبية والدبلومات في مجالات الحاسوب واللغات والإدارة والتنمية البشرية والتسويق والأنظمة المحاسبية والصحافة والإعلام والسياحة والفندقة إضافة إلى الخدمات الإستشارية.

وبين الدكتور الصباحي أن مركز البورد العربي نفذ عدد من البرامج التدريبية والمؤتمرات الدولية في جوانب التدريب القيادي وتأسيس بيت الخبرة بمركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب إضافة إلى سلسلة من البرامج التي نفذها في عدد من الدول العربية.

من جانبه ثمن مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة محمد الجعشني جهود قيادة المركز وإسهامها في مجال تكنولوجيا المعلومات والتدريب القيادي.

وكان وزير التعليم الفني والتدريب المهني تفقد مرافق المركز .. مشيداً بما يمتلكه من تجهيزات ومعامل حاسوب وأجهزة وطاقم تدريبي وإداري.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من ممثلي الأحزاب المناهضة للعدوان ومنظمات المجتمع
تنفيذي عمران يناقش تقرير مكتب الصحة حول مكافحة الكوليرا
وزير الصحة يطلع على ترتيبات الحملة الوطنية للتوعية بالكوليرا
سويا للتنمية تختتم أنشطة المساحات الصديقة بأمانة العاصمة وإب وذمار
وزير الخارجية يدعو الدول الشقيقة والصديقة إلى المساهمة في إنهاء العدوان
ورشة توعوية حول الكوليرا بمحافظة عمران
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الخارجية
تدشين حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقية في ثلاث مديريات بذمار
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التخطيط والتعاون الدولي
العدوان السعودي على اليمن
يران العدوان يشن خمس غارات على مديرية صرواح
[31/يوليو/2017]
إعلام حجة يؤكد أن استهداف الطواقم الإعلامية يهدف إلى التعتيم على جرائم العدوان
[31/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[31/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على صعدة
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[30/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by