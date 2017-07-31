محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي عمران يناقش تقرير مكتب الصحة حول مكافحة الكوليرا





ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، تقرير مكتب الصحة العامة حول الجهود المبذولة لمكافحة الكوليرا.



تضمن التقرير الذي قدمه للإجتماع مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الضلعي ما حققه المكتب بالتعاون مع قطاع المياه والجهات المانحة في المجال الصحي من نجاحات لمحاصرة الكوليرا ومنع إنتشاره .



وبين التقرير أن الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا بالمحافظة 44 ألف حالة .. لافتا إلى أنه تم تجهيز 63 مركزا صحيا لمكافحة الوباء إلى جانب المستشفيات وكذا تقديم خدمات المعالجة والتوعية في 870 وحدة متنقلة وثابتة.



واطلع الإجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس والوكيل باكر علي باكر، على تقرير مكتب المالية حول الإجراءات الخاصة بتعميم البطاقة السلعية للموظفين بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لهم.

سبأ [31/يوليو/2017] عمران - سبأ:سبأ