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  عربي ودولي
تعرض السفارة العراقية في كابول لهجوم والسلطات الافغانية تؤكد مقتل المهاجمين
[31/يوليو/2017] كابول – سبأ :


تعرضت السفارة العراقية في العاصمة الافغانية كابول اليوم الاثنين لهجوم دام نحو أربع ساعات شنه أربعة مسلحين بينهم انتحاري قتلوا جميعاً بنيران القوات الأفغانية وتبناه تنظيم (داعش).

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان هجوماً منسقاً تعرضت له السفارة العراقية في كابول وباشره انتحاري انتهى بمقتل المهاجمين الاربعة وذلك بعد أكثر من اربع ساعات على بدء العملية .

واوضح البيان أنه "قرابة الساعة 11,20 (6,50 ت غ) هذا الصباح، هاجمت مجموعة من أربعة ارهابيين السفارة العراقية في القطاع الرابع من كابول وسط المدينة".

واضاف "فجر انتحاري نفسه عند مدخل المجمع واقتحم ثلاثة آخرون المكان، وردت الشرطة بسرعة وتم نقل طاقم السفارة الى مكان آمن".

وأشار البيان الى أنه "تم إجلاء الدبلوماسيين العراقيين إلى مكان آمن، ولا توجد إصابات في صفوفهم".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من حراس السفارة الافغان .. مشيراً إلى أنه تم "إجلاء القائم بأعمال السفارة العراقية في العاصمة الافغانية كابول الى السفارة المصرية".

لكن وزارة الداخلية الافغانية أفادت أن عنصر شرطة واحداً أصيب بجروح بدون أن تذكر سقوط أي قتلى.

سبأ
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