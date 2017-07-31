عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استراليا تعلن ان الإجراءات الأمنية المشددة في مطاراتها مستمرة كوالالمبور – سبأ:







أعلنت السلطات الاسترالية اليوم الاثنين الابقاء على الإجراءات الأمنية في مطاراتها الى اجل “غير مسمى” وذلك عقب احباط هجوم ارهابي يستهدف طائرة مدنية في مطار سدني امس الاحد.



وقال وزير الهجرة الاسترالي بيتر دوتون في تصريح للصحفيين ان “الهجوم تسبب في اتخاذ اجراءات أمنية طويلة المدى في المطارات ستبقى قائمة طالما نحتاج إليها” ..مضيفا “إننا بحاجة إلى إعادة النظر في الأوضاع الأمنية بمطاراتنا لاسيما المطارات الداخلية”.



يذكر ان الشرطة الاتحادية الاسترالية احتجزت اربعة اشخاص في مدينة سدني امس الاحد قبل احباط الهجوم على الطائرة المدنية بوقت قصير.

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ