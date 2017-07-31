الذهب يستقر عند أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع نيويورك ـ سبأ:







استقرت أسعار الذهب في التعاملات اليوم قرب أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع لتسجل 1270.98 دولار للأوقية (الأونصة).



ويأتي استقرار الذهب بفعل التوترات في شبه الجزيرة الكورية مما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في الوقت الذي يحوم فيه الدولار حول أقل مستوياته في عدة أشهر.



وكان المعدن الأصفر قد ارتفع بنحو 1.1 في المائة الأسبوع الماضي ليسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.



وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 في المائة إلى 1267.60 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3 في المائة إلى 16.71 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 935.25 دولار للأوقية، والبلاديوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 886.72 دولار للأوقية.

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ