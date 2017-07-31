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وزير الصحة يطلع على ترتيبات الحملة الوطنية للتوعية بالكوليرا
[31/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بصنعاء اليوم خلال زيارته للمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي على ترتيبات الحملة الوطنية للتوعية والإصحاح البيئي للسيطرة على وباء الكوليرا المزمع تنفيذها في عموم محافظات الجمهورية السبت القادم.

واستمع الوزير بن حفيظ من مدير عام المركز عبد السلام سلام إلى شرح مفصل حول الإجراءات والتجهيزات التي تم إنجازها في إطار تنفيذ الحملة الوطنية للتوعية بالكوليرا.

وأكد وزير الصحة أهمية إنجاح الحملة التي تأتي في إطار تدخلات الوزارة للسيطرة على وباء الكوليرا من خلال رفع الوعي حول مختلف الأسباب التي تسهم في انتشاره وكيفية الوقاية منه وأهمية النظافة العامة وكذا نظافة المياه.

وأشاد بجهود قيادة وكوادر المركز الوطني للتثقيف ،والإعلام الصحي، لتنفيذ الحملة وكذا جهود كافة العاملين في القطاع الصحي وصمودهم وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني وكذا إستمرارهم في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

ودعا وزير الصحة كافة السلطات المحلية والمواطنين إلى التعاون والإسهام الإيجابي في إنجاح الحملة الوطنية للتوعية والإصحاح البيئي.

بدوره أشار مدير عام المركز الوطني للتثقيف عبد السلام سلام إلى أن الحملة تستهدف إشراك المجتمع وتحفيزه للحفاظ على نظافة البيئة المحيطة به وتغيير السلوكيات غير السليمة التي تسهم في إنتشار الكوليرا.

ولفت إلى أن الحملة تتضمن أيضاً تقييم ومسح ومعرفة جميع مصادر المياه في المديريات عالية الخطورة والبالغة 98 مديرية لإتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة لتنقيتها وتعقيمها وحفظها من التلوث بمشاركة فريق فني من وزارة المياه والبيئة.

وأكد سلام أن المركز إستكمل كافة المطبوعات والبروشورات والمطويات الخاصة بالحملة ، وكذا الفلاشات التوعوية بالكوليرا وطرق الوقاية منه.

سبأ
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