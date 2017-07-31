[31/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم فعاليات وأنشطة المساحات الصديقة للأطفال والتي أقيمت في دور التوجيه الإجتماعي للبنين في بأمانة العاصمة ومحافظة إب وقسم الأحداث بإصلاحية ذمار المركزية.
تركزت أنشطة المساحات التي نظمتها مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان بتمويل حكومة مملكة هولندا على تقديم الدعم النفسي الإجتماعي للأطفال والأنشطة الترفيهية والتعليمية .
وتضمنت الأنشطة مواضيع التوعية بقضايا حماية الأطفال والأهالي وتعزيز علاقة الأحداث بأسرهم من خلال الزيارات والأيام المفتوحة التي أقيمت خلال أنشطة المساحات وإتاحة الفرصة للأطفال التواصل تمهيدا للرعاية اللاحقة وإعادة إدماج للأطفال في المجتمع.
سبأ