محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة توعوية حول الكوليرا بمحافظة عمران عمران - سبأ:

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عمران اليوم ورشة توعوية حول الكوليرا.



هدفت الورشة إكساب 60 مشاركا من 20 مديرية، مهارات حول أساليب التوعية على مستوى المراكز الصحية وخاصة في الأرياف وتثقيف المجتمع الريفي بكيفية الوقاية من الكوليرا والحد من هذا الوباء.



وفي الورشة التي حضرها وكيل محافظة عمران باكر علي باكر.. أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وأمين عام محلي المحافظة صالح زمام المخلوس إلى أهمية التوعية بمخاطر الكوليرا وأسبابه وكيفية الوقاية منه .



وأكدا ضرورة إيصال الرسالة التوعوية للمجتمع بالأساليب والطرق التي تسهم في الحد من الكوليرا وخاصة عبر الفلاشات ووسائل الإعلام والتثقيف الصحي .



فيما أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد العزيز الضلعي إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ومكافحته والحد من إنتشاره.

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ