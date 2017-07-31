اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في شهرين سنغافورة ـ سبأ:

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في شهرين في التعاملات المبكرة اليوم، مدعومة بشكل أساسي من تراجع المخزونات الأمريكية.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة اليوم في حين بلغت 49.97 دولار للبرميل صباحاً، لتظل مرتفعة 25 سنتا وبنسبة 0.5 في المائة عن آخر سعر إغلاق .



وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 52.85 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتا وبنسبة 0.6 في المائة، وبلغت الأسعار 52.90 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 25 مايو .



ويتجه العقدان للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي .



وارتفعت الأسعار نحو 10 في المائة منذ آخر اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، وبحث الاجتماع إجراءات محتملة لتخفيض المعروض في أسواق النفط .

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ