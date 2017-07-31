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آخر تحديث: الإثنين، 31 - يوليو - 2017 الساعة 05:16:25م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الخارجية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف.
واشنطن تأسف لقرار موسكو بخفض الدبلوماسيين الامريكيين
اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن الاسف لقرار موسكو خفض عدد الدبلوماسيين الامريكيين العاملين في روسيا .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
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  اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في شهرين
[31/يوليو/2017]
سنغافورة ـ سبأ:
ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في شهرين في التعاملات المبكرة اليوم، مدعومة بشكل أساسي من تراجع المخزونات الأمريكية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة اليوم في حين بلغت 49.97 دولار للبرميل صباحاً، لتظل مرتفعة 25 سنتا وبنسبة 0.5 في المائة عن آخر سعر إغلاق .

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 52.85 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتا وبنسبة 0.6 في المائة، وبلغت الأسعار 52.90 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 25 مايو .

ويتجه العقدان للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي .

وارتفعت الأسعار نحو 10 في المائة منذ آخر اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، وبحث الاجتماع إجراءات محتملة لتخفيض المعروض في أسواق النفط .

سبأ
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