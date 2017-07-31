محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الخارجية صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف.



جرى خلال اللقاء مناقشة ما توصلت إليه وزارة الخارجية من نتائج مثمرة في التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموقف من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن والحصار الجائر وإنعكاساته وطول مدته على مصالح الدول غير المتورطة في العدوان والحصار.



وفي اللقاء أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية تطوير وزارة الخارجية لآليات التواصل مع العالم لكسر الحصار السياسي والدبلوماسي المفروض على اليمن .



وشدد على ضرورة زيادة فاعلية التنسيق مع الأجهزة المعنية من مؤسسات الدولة وحكومة الإنقاذ حول المنح الخارجية وتفعيل المتاح منها وإعادة تقييم الوضع العام في ملف المنح الخارجية وفق متطلبات المرحلة والنظر في المشاريع المتوقفة والمعلقة جراء العدوان ودراستها بالتنسيق مع الجهات المانحة.

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ