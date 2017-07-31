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تدشين حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقية في ثلاث مديريات بذمار
[31/يوليو/2017]
ذمار - سبأ:
دشن وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقية، ينفذها مكتب الزراعة والري بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة في ثلاثة مديريات.

وفي التدشين شدد الوكيل عبدالرزاق على ضرورة تنفيذ حملات المكافحة والوقاية الدورية ضد الأوبئة والحشرات الضارة بصورة مستمرة، لحماية المحاصيل الزراعية من الآفات والحشرات الضارة في ظل إعتماد شريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني على الزراعة كمصدر دخل خلال المرحلة الراهنة.

وأكد أن الزراعة تعد المصدر الرئيسي للدخل القومي للبلاد وأحد أهم روافد الإقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة مع إستمرار دول العدوان في فرض حصارها الجائر على اليمن برا وبحرا وجوا للعام الثالث على التوالي.

وحث وكيل محافظة ذمار، السلطة المحلية في المديريات المستهدفة على التعاون مع الفرق الميدانية المكلفة برش المبيدات الحشرية في المزارع والحقول المتضررة من هذه الحشرة الضارة في المناطق المستهدفة.. داعيا المزارعين وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الإجتماعية إلى التعاون مع الفرق الميدانية للحملة وتسهيل عملها وتنقلها وتذليل الصعاب بما يمكنها من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة في المديريات المستهدفة.

فيما أوضح مدير إدارة وقاية النبات بمكتب الزراعة بذمار المهندس أنس العيزري أن أربع فرق ميدانية تنفذ حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقية (الجدمي) في مديريات عتمة وجبل الشرق والمنار.

وبين أن تدشين الحملة جاء بعد تلقي مكتب الزراعة بمحافظة ذمار بلاغات من المزارعين في المديريات المستهدفة بوجود حشرة دودة الجيش الإفريقية في بعض الحقول الزراعية تسببت في تلف محاصيلهم الزراعية.

ولفت المهندس العيزري إلى أن قيادة مكتب الزراعة بذمار تواصلت مع الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة، لتدشين الحملة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة خلال فترة تنفيذها .. مبينا أن الحملة ستسمر حتى القضاء على هذه الحشرية الضارة.

حضر التدشين مدير عام مديرية جهران العقيد إسماعيل عبدالمغني وعدد من مستشاري مكتب الزراعة بالمحافظة.

سبأ
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