محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلام حجة يؤكد أن استهداف الطواقم الإعلامية يهدف إلى التعتيم على جرائم العدوان





أكد مكتب الإعلام بمحافظة حجة أن الاستهداف المتكرر للطواقم الإعلامية من قبل تحالف العدوان السعودي الامريكي يهدف إلى حجب الحقائق و التعتيم على جرائمه بحق اليمن وشعبه .



و اعتبر مكتب الإعلام في بيان له تقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه أن استهداف طيران العدوان لطاقم قناة المسيرة أثناء تغطيته لمعاناة المواطنين في مدينة بيحان بمحافظة شبوة وكذا منع وسائل الإعلام الدولية من دخول اليمن يعكس مستوى الإفلاس الذي وصلت إليه قوى العدوان .



ودعا البيان المنظمات الدولية وشرفاء العالم إلى إدانة هذا العمل الجبان بحق الإعلاميين والذي يتنافى مع الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.

سبأ [31/يوليو/2017] حجة - سبأ:سبأ