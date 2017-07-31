محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إذاعة صوت الشعب تدين استهداف طاقم قناة المسيرة في شبوة





أدانت إذاعة صوت الشعب جريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق طاقم قناة المسيرة أثناء تغطيته لمعاناة المواطنين في مدينة بيحان بمديرية عسيلان محافظة شبوة .



وذكر بيان صادر عن الإذاعة تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه أن استهداف طاقم المسيرة الذي أدى إلى إصابة الزميلين حسين شوقي وكمال الكبسي يأتي ضمن مسلسل الإجرام الذي انتهجه العدوان لإسكات صوت الإعلام الوطني الحر الذي حقق نجاحاً كبيراً في توثيق ونقل جرائم العدوان رغم بساطة إمكانياته مقارنة بالماكينة الإعلامية الهائلة للعدو .



وأكد البيان زيف ادعاءات منظمة الأمم المتحدة وكل المتبجحين بحقوق الإنسان وحرية الصحافة أمام الإجرام السعودي الأمريكي واستهدافه الممنهج لوسائل الإعلام اليمنية .

سبأ [31/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ