محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة







نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته ،كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع العدو السعودي في التبة البيضاء قبالة منفذ الخضراء بنجران نتج عنها مصرع وإصابة عددا من المرتزقة, فيما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في تبة القياده قبالة منفذ الخضراء.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة تجمعات لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء, أدى إلى احتراق خمس سيارات للمرتزقة ومصرع من كان على متنها، فيما ضربت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال بجيزان.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجومين منفصلين للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم غرب السلان بمديرية المصلوب وتبة القناصين بمديرية الغيل في محافظة الجوف, واستهدفت صاروخية ومدفعية الجيش تجمعات المرتزقة في مناطق العقبة والخليقين بمديريتي خب والشغف والحزم .



كما أكد المصدر مصرع 11 مرتزقا في مناطق متفرقة بمديرية الغيل ووادي شواق في الجوف وإحراق آلية عسكرية لهم تحمل رشاش عيار 14 في بمديرية المصلوب .



ووفقا للمصدر تم نقل 40 جثة للمرتزقة إلى محافظة عدن لقوا مصرعهم خلال مواجهات في معسكر خالد بمديرية موزع في تعز, كما تم استهداف تجمعات المرتزقة في تبة الحصن بمنطقة الشقب و التربه بحيفان ادت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأوضح المصدر أن المرتزقة قاسم ثابت المنصوري , ماجد صادق المنصوري , مطيع صالح المنصوري لقوا مصرعهم برصاص الجيش واللجان في موزع بتعز, كما قتل اربعة آخرين في قصف مدفعي للجيش واللجان بمنطقة الزيله بمريس في محافظة الضالع .



ولقي المرتزق سالم العجي العود مصرعه وإصابة المرتزقة ناصر علي سالم الصلاحي , ربيع طالب ناجي الصلاحي، عبد الغني المحمدي برصاص الجيش واللجان في الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة , في حين تم إعطاب آلية للمرتزقة إثر استهداف آلياتهم بالمديرية .



وأكد المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجوم مباغته على مواقع المرتزقة في تبة العياني بمديرية نهم، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , كما لقي تسعة آخرين مصرعهم برصاص الجيش واللجان بمناطق متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب .

سبأ [31/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ