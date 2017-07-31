محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد يدعو المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول خلال الساعات القادمة







دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية إلى عدم التواجد في ممرات السيول خلال الساعات القادمة .



وتوقع المركز في النشرة الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها تشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الغربية ، مشيراً إلى احتمال امتدادها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري وأجزاء من السواحل الغربية .



وأوضح المركز أن تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية وصور الأقمار الاصطناعية تبين حالة عدم الاستقرار في الأجواء على سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري والسواحل الغربية .



ونبّه المركز المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية ، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء البرق والرعد ، محذراً سائقي المركبات من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان و من الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

سبأ [31/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ