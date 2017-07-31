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الأرصاد يدعو المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول خلال الساعات القادمة
[31/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية إلى عدم التواجد في ممرات السيول خلال الساعات القادمة .

وتوقع المركز في النشرة الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها تشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الغربية ، مشيراً إلى احتمال امتدادها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري وأجزاء من السواحل الغربية .

وأوضح المركز أن تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية وصور الأقمار الاصطناعية تبين حالة عدم الاستقرار في الأجواء على سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري والسواحل الغربية .

ونبّه المركز المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية ، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء البرق والرعد ، محذراً سائقي المركبات من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان و من الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

سبأ
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