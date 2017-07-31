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  رياضة
ايسنر يتفوق على هاريسون في نهائي امريكي خالص لبطولة اتلانتا
[31/يوليو/2017]
اتلانتا - سبأ :

فاز المصنف الثاني جون ايسنر صاحب ضربات الإرسال القوية على رايان هاريسون 7-6 و7-6 في نهائي أمريكي خالص الليلة الماضية لينتزع لقبه الرابع في بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس.

واللقب هو الثاني على التوالي لايسنر، الذي أنقذ نقطة لخسارة المجموعة في المجموعتين، منذ هزيمته في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون.

وصنعت ضربة إرسال ايسنر الهائلة الفارق إذ نجح اللاعب الأمريكي البالغ عمره 32 عاما في 85 بالمئة من نقاط إرساله الأول ضد منافسه المصنف الرابع.

وبحصوله على اللقب 12 في مسيرته سيتقدم ايسنر مركزين إلى المركز 18 في التصنيف العالمي يوم الاثنين وسيتجاوز جاك سوك ليصبح أعلى لاعب أمريكي تصنيفا.

وبلغ ايسنر، الذي أحرز لقب بطولة نيوبورت الأسبوع الماضي، المباراة النهائية في أتلانتا سبع مرات في اخر ثماني سنوات.

سبأ
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