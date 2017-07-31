عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل آبي وترامب يتفقان على اتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع كوريا الشمالية طوكيو – سبأ:



أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية صباح اليوم، على اتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع التهديدات الناجمة عن إطلاق الصواريخ الباليستية المتكررة من كوريا الشمالية.



وأوضح آبي، في تصريح للصحفيين، أنه عقد مناقشات متعمقة مع ترامب، وأن اليابان والولايات المتحدة تعملان بشكل وثيق بالتعاون مع المجتمع الدولي لحل قضية كوريا الشمالية سلمياً.. لكنه أكد أن كوريا الشمالية تتجاهل هذه الجهود وتعمل على تصعيد الوضع.



وقال ” إنه يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين وروسيا، أن يأخذ هذا الواقع الكئيب على محمل الجد وأن يزيد الضغط على كوريا الشمالية”.



وأشار آبي، إلى أنه يحترم التزام ترامب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حلفاء الولايات المتحدة.. مؤكداَ أن اليابان ستعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحسين نظامها الدفاعي وقدراتها، كما أن الحكومة اليابانية ستتخذ كافة الخطوات الممكنة لحماية السلامة العامة ضد تهديد كوريا الشمالية.

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ