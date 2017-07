Exécution d' un violeur et un tueur de l'enfant Rana Al-Matari [31/يوليو/2017]



SANA'A, 31 Juillet (SABA)- Le nommé Muhammad Saad Mujahid, le violeur et le tueur de l'enfant, Rana Al-Matari, a été exécuté sur la place Tahrir dans la capitale Sana'a.



La pénalité a été assisté par de délégués de des organes judiciaires de la famille de l'enfant et une grande foule de citoyens, au milieu d'une présence remarquable des différents médias.



