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آخر تحديث: الإثنين، 31 - يوليو - 2017 الساعة 11:50:09ص
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طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[31/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :


واصل العدوان السعودي الأمريكي غارته الإجرامية على مختلف محافظات الجمهورية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء /سبأ/ أن طيران العدوان شن غارتين على الإمارة بمديرية كتاف محافظة صعدة وغارة على المليل و مثلها على منطقة خليقا بالمديرية نفسها ،كما استهدف الطيران بأربع غارات مديرية شدا وشن غارة جبال عليب المطلة على صحراء البقع .

و استهدف الطيران مديرية صرواح في مأرب بأربع غارات ، وشن غارتين على مديرية نهم ومثلها على منطقة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة و أربع غارات على مديريتي حرض و ميدي في حجة .

وحسب المصدر استهدف الطيران المعادي بغارتين موقع الحثير في جيزان .

سبأ
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