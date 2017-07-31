محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية صنعاء - سبأ :





واصل العدوان السعودي الأمريكي غارته الإجرامية على مختلف محافظات الجمهورية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء /سبأ/ أن طيران العدوان شن غارتين على الإمارة بمديرية كتاف محافظة صعدة وغارة على المليل و مثلها على منطقة خليقا بالمديرية نفسها ،كما استهدف الطيران بأربع غارات مديرية شدا وشن غارة جبال عليب المطلة على صحراء البقع .



و استهدف الطيران مديرية صرواح في مأرب بأربع غارات ، وشن غارتين على مديرية نهم ومثلها على منطقة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة و أربع غارات على مديريتي حرض و ميدي في حجة .



وحسب المصدر استهدف الطيران المعادي بغارتين موقع الحثير في جيزان .

سبأ [31/يوليو/2017]سبأ