[31/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :
واصل العدوان السعودي الأمريكي غارته الإجرامية على مختلف محافظات الجمهورية .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء /سبأ/ أن طيران العدوان شن غارتين على الإمارة بمديرية كتاف محافظة صعدة وغارة على المليل و مثلها على منطقة خليقا بالمديرية نفسها ،كما استهدف الطيران بأربع غارات مديرية شدا وشن غارة جبال عليب المطلة على صحراء البقع .
و استهدف الطيران مديرية صرواح في مأرب بأربع غارات ، وشن غارتين على مديرية نهم ومثلها على منطقة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة و أربع غارات على مديريتي حرض و ميدي في حجة .
وحسب المصدر استهدف الطيران المعادي بغارتين موقع الحثير في جيزان .
سبأ