Al-Jawf: Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires [31/يوليو/2017]

MARIB, 31 Juillet (SABA)- 16 mercenaires de l'agression saoudienne ont ete tués dans des opérations exécuté par les héros de l'armée et des forces populaires au district de Sourwah à Marib et celui d'Al-Ghail à Al-Jawf.



Une source militaire a indiqué à SABA, que le meurtre de quatre mercenaires de l'agression et la blessure de trois d'autres dans une attaque, qui a ciblé leurs sites dans la vallée d'Al-Rabia'ah au district de Sourwah.



La source a affirmé le meurtre et la blessure de neuf mercenaires dans une attaque surprise lancée par l'armée et les forces populaires contre leurs fortification dans la valée de Chawaq au district d'Al-Ghai au gouvernorat d'Al-Jawf.



AM



SABA