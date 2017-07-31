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آخر تحديث: الإثنين، 31 - يوليو - 2017 الساعة 11:50:09ص
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الرئيس الصيني يدعو لتعزيز قدرات جيش بلاده لحماية السلام العالمي
[31/يوليو/2017]
بكين – سبأ :


أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ، أن الصين بحاجة إلى جيش قوي أكثر من أي وقت مضى، داعيا إلى بناء قدرات القوات المسلحة في جيش التحرير الشعبي الصيني على طراز عالمي لتكون قادرة على “التصدي لكل الأعداء الغازين وحماية السلام العالمي”.

جاء ذلك، بحسب وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية، في كلمة أدلى بها الرئيس الصيني عقب عرض عسكري ضخم أقامه الجيش الصيني في قاعدة تدريب عسكرية في شمال منطقة منغوليا الداخلية بالصين، احتفالا بالذكرى التسعين على تأسيس الجيش الصيني.

وقال جين بينغ، في كلمته، “لقد اقتربنا اليوم أكثر من أي وقت آخر من تحقيق هدف النهوض العظيم للأمة الصينية، ونحن نحتاج لبناء جيش صيني أقوى من أي وقت مضى”.. مضيفا أن “السلام نعمة للشعوب، وحماية هذا السلام من مسؤوليات جيش التحرير الشعبي الصيني”.

وقد عرضت الصين ، أحدث أسلحتها القتالية في استعراض عسكري ضخم، أقيم في قاعدة /تشوريه/ العسكرية في منطقة منغوليا الداخلية.

وشارك في الاستعراض العسكري قرابة 12 ألف جندي من قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية والشرطة العسكرية وقوات الدعم الاستراتيجي، وتم استعراض أكثر من 100 طائرة حربية حديثة وقرابة 600 نوع من الأسلحة المتطورة.

سبأ
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