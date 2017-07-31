عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل واشنطن تأسف لقرار موسكو بخفض الدبلوماسيين الامريكيين واشنطن – سبأ :









اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن الاسف لقرار موسكو خفض عدد الدبلوماسيين الامريكيين العاملين في روسيا .



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها ، “أن الولايات المتحدة تأسف لقرار موسكو خفض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين .



واضافت الوزارة إن قرار موسكو “مؤسف وغير مبرر”، مشيرة الى ان واشنطن تقيم اثر هذه الخطوة وطريقة الرد عليها.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعلن امس ، أن على 755 دبلوماسيا أمريكيا مغادرة الأراضي الروسية ردا على فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو، مستبعدا تطورات إيجابية في العلاقة مع واشنطن “في وقت قريب” .



وجاء القرار الروسي بخفض الدبلوماسيين الامريكيين بعد ان فرض الكونجرس الأمريكي عقوبات جديدة على موسكو لتدخلها المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة .



سبأ [31/يوليو/2017]سبأ