قناة اليمن اليوم تدين استهداف العدوان طاقم قناة المسيرة وتعلن تضامنها [30/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



أدانت قناة اليمن اليوم استهدف طيران تحالف العدوان طاقم قناة المسيرة أثناء تقصيه معاناة أهالي مدينة بيحان من حصار مرتزقة العدوان لمناطق عسيلان بمحافظة شبوة.. مؤكدة تضامنها مع قناة المسيرة.



وعبرت قناة اليمن اليوم في بيان تقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عن قلقها البالغ جراء استمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية، في استهداف وسائل الإعلام اليمنية ومنتسبيها وانتهاك حقهم المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، في الوصول إلى المعلومات ونشرها بحرية وحقهم في الحماية المكفول بموجب اتفاقية جنيف.



ودعت الأمم المتحدة والاتحادات والمنظمات الإعلامية والحقوقية الدولية والإقليمية، إلى إدانة هذا الاعتداء المتكرر على وسائل الإعلام وكذا جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن، كما دعت أحرار العالم بالضغط لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب في اليمن.



وأكدت القناة أن تحالف العدوان يهدف إلى حجب جرائمه في اليمن عن العالم من خلال استمرار جرائم استهدافه لوسائل الإعلام الوطنية حجبا لبثها ومواقعها الالكترونية وقرصنة على ترددات بثها وهوياتها وقصفا لمقراتها وكوادرها، ومنع وسائل الإعلام الدولي من الوصول لليمن.



سبأ