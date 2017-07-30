نائب وزير الإعلام: استهداف العدوان طاقم قناة المسيرة انتهاك صارخ للمواثيق الدولية [30/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



أكد نائب وزير الإعلام هاشم أحمد شرف الدين، أن استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لطاقم قناة المسيرة أثناء مزاولة عمله الصحفي بمدينة بيحان بمحافظة شبوة، إنتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي تجرم المساس بالصحفيين.



وأشار نائب وزير الإعلام إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم الممنهجة التي تستهدف الإعلاميين اليمنيين بالقصف المباشر أثناء مزاولتهم لمهامهم الميدانية أو في مقار المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من الإعلاميين.



وقال هاشم أحمد شرف الدين في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "وكما لم تكن هذه الجريمة الأولى فإنها لن تكون الأخيرة كما يبدو، فقوى العدوان ﻻ تتورع عن ارتكاب أي من الجرائم، كما أنها ﻻ تكف عن محاولة حجب الصورة الحقيقية لمجريات الأحداث والجبهات وعجزها عن حسم المعارك عن العالم، كما تحاول حجب الصمود اليمني الأسطوري بوجهها، يساعدها في ذلك الصمت الدولي وتواطؤ الاتحادات الصحفية العربية والدولية".



وحمل نائب وزير الإعلام تلك الاتحادات مسئولية استهداف إعلاميي اليمن.. معبرا عن الشكر لقناة المسيرة والعاملين فيها وجميع العاملين في مختلف وسائل الإعلام الوطني، الذين يخوضون معركة حقيقية مع العدو.



ودعا الجميع إلى أن تكون هذه الجريمة دافعا جديدا لبذل المزيد من الجهود في المجال الإعلامي، ومقابلة التحدي بتحد أكبر، ومواكبة مرحلة التصعيد.



سبأ