ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 31 - يوليو - 2017 الساعة 12:16:07ص
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة المنطقتين الرابعة والسابعة (مصحح)
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وقادة وأركان المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة.
قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية
حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز (بي-1بي) فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان اليوم الأحد .
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الأول يبدأ معسكره بصنعاء وجهازه الفني يستدعي خمسة لاعبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في مانيلا في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة وتدمير آلية لهم بالجوف
قناة اليمن اليوم تدين استهداف العدوان طاقم قناة المسيرة وتعلن تضامنها
نائب وزير الإعلام: استهداف العدوان طاقم قناة المسيرة انتهاك صارخ للمواثيق الدولية
إجتماع برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى جابر غالب يناقش الأوضاع بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إجتماع برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى جابر غالب يناقش الأوضاع بتعز
[30/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى جابر عبدالله غالب ومحافظ تعز عبده الجندي، الأوضاع بمحافظة تعز.

وفي الإجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة ومدير أمن المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية .. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أهمية تعزيز الصمود والتلاحم لتجاوز التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد جراء العدوان الغاشم.

وشدد غالب على ضرورة حشد الجهود المجتمعية لإستعادة الدور التنويري لمحافظة تعز والتواجد الميداني لكافة القيادات المحلية والأمنية والتنفيذية لممارسة مهامها والعمل على إنقاذ تعز من الإرهاب والتطرف والعنف والدمار.

وكان محافظ تعز عبده الجندي أكد ضرورة إستشعار الجميع للمسؤولية الوطنية وتوسيع قنوات التنسيق بين مختلف المكونات والقوى والجهات ذات العلاقة لما من شأنه مواجهة العدوان ومرتزقته.

وأشار إلى الجهود الإنسانية التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتخفيف معاناة المواطنين والتي تصطدم بتعنت الجماعات المتطرفة داخل المدينة ورفضها التعاطي الإيجابي مع جهود السلطة المحلية بشأن فتح منفذ صالة الإنساني.

وقال " إن تلك الجماعات أصبحت تتاجر بهموم الناس ومعاناتهم من أجل إستمرار الحصول على المال المدنس".. مشيرا إلى الجرائم التي يرتكبها الغزاة ومرتزقتهم من هتك للأعراض وأعمال الذبح والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.

واستعرض المحافظ الجندي النجاحات التي تحققت من خلال ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية والتنموية والخدمية وترسيخ قواعد النظام والقانون.

وأكد ضرورة تفعيل جهود الإغاثة لتشمل جميع المديريات بصورة عادلة .. مشيدا بجهود أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الشرف دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

فيما استعرض عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوكلاء ومدير الأمن ووجهاء المحافظة، الأوضاع في تعز في مختلف الجوانب الإنسانية والأمنية والإجتماعية وغيرها.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة وتدمير آلية لهم بالجوف
قناة اليمن اليوم تدين استهداف العدوان طاقم قناة المسيرة وتعلن تضامنها
نائب وزير الإعلام: استهداف العدوان طاقم قناة المسيرة انتهاك صارخ للمواثيق الدولية
قتلى وجرحى بقصف مدفعي على تجمعات مرتزقة العدوان بتعز
مصرع وإصابة 16 من مرتزقة العدوان بعمليات متفرقة في مأرب والجوف
طيران العدوان يشن ثمان غارات على صعدة
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
مصدر بمكتب رئيس الوزراء يدين استهداف العدوان لطاقم قناة المسيرة
مناقشة المواضيع المتعلقة بمهام وكلاء محافظة إب
مصرع ثلاثة مرتزقة بنيران الجيش واللجان في مأرب

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثمان غارات على صعدة
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية صرواح
[30/يوليو/2017]
طيران العدوان يقصف مرتزقته قبالة منفذ الخضراء بنجران
[30/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل انتهاك الطفولة في اليمن
[30/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by