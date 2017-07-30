إجتماع برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى جابر غالب يناقش الأوضاع بتعز [30/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى جابر عبدالله غالب ومحافظ تعز عبده الجندي، الأوضاع بمحافظة تعز.



وفي الإجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة ومدير أمن المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية .. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أهمية تعزيز الصمود والتلاحم لتجاوز التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد جراء العدوان الغاشم.



وشدد غالب على ضرورة حشد الجهود المجتمعية لإستعادة الدور التنويري لمحافظة تعز والتواجد الميداني لكافة القيادات المحلية والأمنية والتنفيذية لممارسة مهامها والعمل على إنقاذ تعز من الإرهاب والتطرف والعنف والدمار.



وكان محافظ تعز عبده الجندي أكد ضرورة إستشعار الجميع للمسؤولية الوطنية وتوسيع قنوات التنسيق بين مختلف المكونات والقوى والجهات ذات العلاقة لما من شأنه مواجهة العدوان ومرتزقته.



وأشار إلى الجهود الإنسانية التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتخفيف معاناة المواطنين والتي تصطدم بتعنت الجماعات المتطرفة داخل المدينة ورفضها التعاطي الإيجابي مع جهود السلطة المحلية بشأن فتح منفذ صالة الإنساني.



وقال " إن تلك الجماعات أصبحت تتاجر بهموم الناس ومعاناتهم من أجل إستمرار الحصول على المال المدنس".. مشيرا إلى الجرائم التي يرتكبها الغزاة ومرتزقتهم من هتك للأعراض وأعمال الذبح والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.



واستعرض المحافظ الجندي النجاحات التي تحققت من خلال ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية والتنموية والخدمية وترسيخ قواعد النظام والقانون.



وأكد ضرورة تفعيل جهود الإغاثة لتشمل جميع المديريات بصورة عادلة .. مشيدا بجهود أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الشرف دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.



فيما استعرض عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوكلاء ومدير الأمن ووجهاء المحافظة، الأوضاع في تعز في مختلف الجوانب الإنسانية والأمنية والإجتماعية وغيرها.



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